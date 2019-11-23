Степанова и Букин выступят в финале Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, по итогам Гран-При Японии отобрались в финал серии.

Напомним, в Саппоро дуэт занял второе место. Степанова и Букин набрали 124,74 балла за произвольный танец и в сумме за два вида программы заработали 208,81 балла. Победу с мировым рекордом одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые также вышли в финал Гран-при.

В финал серии квалифицировались также ещё четыре дуэта: россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов, канадцы Пайпер Джиллз/Поль Пуарье, а также представители США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.

Финал Гран-при состоится в Турине (Италия). Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.