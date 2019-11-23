Степанова: раскочегарили себя к концовке проката

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным в танцах на льду, оценила прокат в произвольной программе на Гран-при Японии.

«Сегодня на тренировке мы ехали мощнее, и это чувствовалось на качестве элементов — на поддержке, на блоке. Надо пересмотреть прокат, но мне показалось, что к концовке мы себя все-таки раскочегарили.

Если сравнить этот этап с нашим первым выступлением в США, то к нему мы тогда готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут мы уже знали, что можем, и это нас подзажало", — цитирует Степанову ТАСС.

В Саппоро дуэт занял второе место. Степанова и Букин набрали 124,74 балла за произвольный танец и в сумме за два вида программы заработали 208,81 балла. Россияне смогли отобраться в финал Гран-при.