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Мишина и Галлямов — третьи в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии

Мишина и Галлямов — третьи в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при Японии, который проходит в Саппоро. Дуэт набрал 203,35 балла.

Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун (226,96). Вторыми стали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).

Четвёртый результат показали россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (189,34).

Напомним, по итогам короткой программы Мишина и Галлямов также занимали третье место.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Саппоро, Япония
Спортивные пары.

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 226,96
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 208,49
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 189,34.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 6-й этап, Саппоро, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2019, суббота. 08:35 МСК
Окончено
1
Китай
226.96
2
Канада
208.49
3
Россия
203.35
Мишина и Галлямов — третьи после короткой программы на Гран-при Японии
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