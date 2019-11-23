Мишина и Галлямов — третьи в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при Японии, который проходит в Саппоро. Дуэт набрал 203,35 балла.

Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун (226,96). Вторыми стали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).

Четвёртый результат показали россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (189,34).

Напомним, по итогам короткой программы Мишина и Галлямов также занимали третье место.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Саппоро, Япония

Спортивные пары.

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 226,96

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 208,49

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,35

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 189,34.