Фигуристы Тарасова и Морозов впервые за 4 года не попали в финал Гран-при

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли отобраться в финал Гран-при среди спортивных пар, который пройдет в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

На заключительном этапе серии Гран-при NHK Trophy в Японии победу одержали китайцы Вэньцзин Суй/Хань Цун (226,96). Вторыми стали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49). Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (203,35) завоевали бронзу.

Вице-чемпионы мира Тарасова и Морозов постоянно попадали в финал Гран-при с сезона-2015/16, тогда они заняли первое место. В прошлом году стали третьими на итоговых соревнованиях.



В финале серии Россию представят три пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.