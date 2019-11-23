Костомаров: российские фигуристки на сегодняшний день — лучшие в мире

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил шансы россиянки Алёны Косторной одержать победу на этапе Гран-при Японии.

Ранее 16-летняя спортсменка выиграла короткую программу с мировым рекордом.

«От нового поколения наших девочек можно ожидать всё чего угодно, ведь до них на соревнованиях ещё никто не исполнял таких сложных программ. Поэтому для меня результат Алёны не стал неожиданностью.

Этапы Гран-при отличаются от чемпионатов страны, континента и мира, тем более от Олимпийских игр. Здесь соперников отчасти разводят. Сильные фигуристы, насколько это возможно, стараются избегать попадания на одни и те же турниры, поэтому сейчас фактически все имеют возможность добиться максимума и продемонстрировать всё, на что они способны. Да, наши девушки на сегодняшний день — лучшие в мире. Но зацикливаться на оценках не стоит.

Всё покажет только произвольная программа. Но эту разницу можно отыгрывать. А промежуточному лидеру соревнований она не позволяет выходить на лёд в расслабленном состоянии. Алёне необходимо чисто кататься в субботу и надеяться только на себя. Будем надеяться, что у Алёны всё получится, что ей удастся спокойно выиграть соревнования. У неё всё для этого есть. Просто пусть делает то, что умеет", — цитирует Костомарова «RT на русском».