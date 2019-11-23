Фигурист Букин: выступление получилось не очень раскованным, и это обидно

Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой в танцах на льду, прокомментировал прокат фигуристов в произвольной программе на Гран-при Японии.

«Получилось не очень раскованно, и это обидно: мы очень хорошо готовились, у нас был потрясающий месяц плодотворной работы. Расстроен, что не смог показать максимум из того, что мы наработали за это время.

Впереди две недели до финала серии, и у нас есть время подлатать огрехи. Но в целом прокат получился всё-таки неплохим", — приводит слова Букина ТАСС.

В Саппоро дуэт занял второе место. Степанова и Букин набрали 124,74 балла за произвольный танец и в сумме за два вида программы заработали 208,81 балла. Россияне смогли отобраться в финал Гран-при.