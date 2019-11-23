Ганус: уверен, исполком ВАДА признает РУСАДА не соответствующим кодексу

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уверен, что исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) согласится с рекомендацией комитета по соответствию ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирного антидопингового кодекса.
«Рекомендация о лишении статуса предсказуемая, это юридическая логика. У нас был статус условного соответствия. Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено, до этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией, это логично. Вне зависимости от того, каков уровень РУСАДА, вне зависимости от того, что мы сделали, были условия поддержания статуса, теперь надо дождаться решения», — цитирует Гануса ТАСС.
Статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около тысячи проб.
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