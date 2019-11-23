Тарасова — Самодуровой: терпи и повышай прыжок. У тебя характер

Российский тренер Татьяна Тарасова осталась довольна произвольной программой фигуристки Софьи Самодуровой на Гран-при Японии.

Самодурова исполнила прокат без грубых ошибок, получив от судей 199,42 балла. В короткой программе чемпионка Европы заняла седьмое место.

«У неё небольшой прыжок, но она не срывает ничего. Делает всё что надо делать. Выучила и начинает добавлять. Терпи и повышай прыжок. У тебя характер», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Первое место в короткой программе заняла 16-летняя фигуристка Алёна Косторная. Она набрала 85,04 балла, тем самым установив мировой рекорд. Второй результат продемонстрировала японка Рика Кихира. Третьей стала представительница США Карен Чен. Олимпийская чемпионка Алина Загитова — четвёртая.