Тарасова — Самодуровой: терпи и повышай прыжок. У тебя характер
Российский тренер Татьяна Тарасова осталась довольна произвольной программой фигуристки Софьи Самодуровой на Гран-при Японии.
Самодурова исполнила прокат без грубых ошибок, получив от судей 199,42 балла. В короткой программе чемпионка Европы заняла седьмое место.
«У неё небольшой прыжок, но она не срывает ничего. Делает всё что надо делать. Выучила и начинает добавлять. Терпи и повышай прыжок. У тебя характер», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Первое место в короткой программе заняла 16-летняя фигуристка Алёна Косторная. Она набрала 85,04 балла, тем самым установив мировой рекорд. Второй результат продемонстрировала японка Рика Кихира. Третьей стала представительница США Карен Чен. Олимпийская чемпионка Алина Загитова — четвёртая.
Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру
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