Фигурист Свириденко занял первое место на этапе Кубка России в Москве

На пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве победу одержал Леонид Свириденко. Вторым стал Артур Даниелян. Призовую тройку замкнул Владимир Самойлов.

Кубок России. Пятый этап. Москва

Мужчины. Итоговое положение



1. Леонид Свириденко – 243,72

2. Артур Даниелян – 240,30

3. Владимир Самойлов – 239,39

4. Александр Петров – 237,46

5. Артем Лежеев – 219,24

6. Глеб Лутфуллин – 207,59

Произвольная программа

1. Леонид Свириденко – 160,55

2. Александр Петров – 158,71

3. Владимир Самойлов – 151,27

4. Артур Даниелян – 150,93

5. Артем Лежеев – 139,65

6. Глеб Лутфуллин – 135,80



Короткая программа

1. Артур Даниелян – 89,37

2. Владимир Самойлов – 88,12

3. Леонид Свириденко – 83,17

4. Артем Лежеев – 79,59

5. Александр Петров – 78,75

6. Глеб Лутфуллин – 71,79.