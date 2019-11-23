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Фигурист Свириденко занял первое место на этапе Кубка России в Москве

Фигурист Свириденко занял первое место на этапе Кубка России в Москве
Другие / Фигурное катание 0

На пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве победу одержал Леонид Свириденко. Вторым стал Артур Даниелян. Призовую тройку замкнул Владимир Самойлов.

Кубок России. Пятый этап. Москва
Мужчины. Итоговое положение

1. Леонид Свириденко – 243,72
2. Артур Даниелян – 240,30
3. Владимир Самойлов – 239,39
4. Александр Петров – 237,46
5. Артем Лежеев – 219,24
6. Глеб Лутфуллин – 207,59

Произвольная программа

1. Леонид Свириденко – 160,55
2. Александр Петров – 158,71
3. Владимир Самойлов – 151,27
4. Артур Даниелян – 150,93
5. Артем Лежеев – 139,65
6. Глеб Лутфуллин – 135,80

Короткая программа

1. Артур Даниелян – 89,37
2. Владимир Самойлов – 88,12
3. Леонид Свириденко – 83,17
4. Артем Лежеев – 79,59
5. Александр Петров – 78,75
6. Глеб Лутфуллин – 71,79.

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