Волейболистка «Динамо» Гончарова: легче всего придумать конфликт между игроками

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова опровергла слухи, что неудачи бело-голубых в последних матчах стали следствием её натянутых отношений со связующей Мариной Бабешиной.

«Каждый человек имеет право на своё мнение. Возможно, со стороны болельщикам так могло показаться. Но, во-первых, мы с Мариной отлично ладим. Во-вторых, Марина в команде — вторая связка и стоит во втором составе. В-третьих, когда она была нашей единственной связующей, мы толком не могли взаимодействовать. Даже тренировочный процесс толком выстроить было сложно, ведь ей приходилось бегать туда-сюда. Ну и чтобы закрыть тему, сейчас наша основная связка — Лорен Карлини, вся игра идёт через неё.

Достаточно ли авторитета Александру Сукомелу, чтобы управлять такой командой, как «Динамо»? Обсуждать тренера не могу. У нашего главного тренера свои требования, а наше дело – их выполнять. Если кому-то что-то не нравится, всегда можно с ним всё обсудить. Легче всего при неудачах заявить, что виноват тренер, придумать конфликт между игроками и посоветовать всё решить кардинальным образом. Но это неправильно. Мы вместе попали в такую ситуацию и вместе будем из неё выбираться. Возможно, Александру Владимировичу немного не хватает именно тренерского опыта, но мы ему изо всех сил стараемся помогать», — сказала Гончарова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Полное интервью с Наталией Гончаровой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».