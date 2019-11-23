Тарасова — о прокате Загитовой: посмотрите, ни одного сидящего человека в зале!

Российский тренер Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от проката Алины Загитовой на этапе Гран-при Японии. 17-летняя спортсменка получила 151,15 балла и по сумме двух программ набрала 217,99 балла.
«Вот это она катала, прыгала. Всю программу показала. Вчера по какой-то причине не получилось. Посмотрите, ни одного сидящего человека в зале! Какая молодец! Она сделала очень много. Она знает, что в тяжёлой ситуации может собраться и откатать. Большая умница. Ждем от неё чистых и классных прокатов», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Вчера, 22 ноября, первое место в короткой программе заняла 16-летняя фигуристка Алёна Косторная. Она набрала 85,04 балла, тем самым установив мировой рекорд. Второй результат продемонстрировала японка Рика Кихира. Третьей стала представительница США Карен Чен.
- 23 ноября 2019
-
12:43
-
12:30
-
12:11
-
12:08
-
11:41
-
11:26
-
10:55
-
10:47
-
10:38
-
10:05
-
09:52
-
09:19
-
09:05
-
08:55
-
07:22
-
01:51
-
00:59
-
00:54
-
00:32
-
00:13
- 22 ноября 2019
-
23:55
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
22:18
-
22:02
-
21:45
-
21:25
-
20:27
-
20:05
-
19:07
-
18:57
-
18:30
-
17:53
-
17:42