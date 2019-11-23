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Тарасова — о прокате Загитовой: посмотрите, ни одного сидящего человека в зале!

Тарасова — о прокате Загитовой: посмотрите, ни одного сидящего человека в зале!
Другие / Фигурное катание 0

Российский тренер Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от проката Алины Загитовой на этапе Гран-при Японии. 17-летняя спортсменка получила 151,15 балла и по сумме двух программ набрала 217,99 балла.

«Вот это она катала, прыгала. Всю программу показала. Вчера по какой-то причине не получилось. Посмотрите, ни одного сидящего человека в зале! Какая молодец! Она сделала очень много. Она знает, что в тяжёлой ситуации может собраться и откатать. Большая умница. Ждем от неё чистых и классных прокатов», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Вчера, 22 ноября, первое место в короткой программе заняла 16-летняя фигуристка Алёна Косторная. Она набрала 85,04 балла, тем самым установив мировой рекорд. Второй результат продемонстрировала японка Рика Кихира. Третьей стала представительница США Карен Чен.

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