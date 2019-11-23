Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова — третья

Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии. Она лидировала после короткой программы и подтвердила своё преимущество после произвольной. За два проката Косторная получила от судей 240,00 балла.

Второе место на этапе в Японии заняла хозяйка соревнований Рика Кихира (231,84). Обладательницей бронзовой награды стала ещё одна россиянка — Алина Загитова (217,99). Олимпийская чемпионка и чемпионка мира была лишь четвёртой после короткой программы, но справилась с произвольной и смогла опередить японку Юхану Йокои (189,54). Софья Самодурова (183,27) заняла шестое место.

Этап в Японии — последний, и теперь лучшие фигуристки выступят в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.