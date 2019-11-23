Загитова рассказала, кто ей помог настроиться на произвольную программу
Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова прокомментировала выступление в произвольной программе на Гран-при Японии. 17-летняя спортсменка получила 151,15 балла, что стало её лучшим результатом в сезоне. В итоге Загитова заняла третье место.
«Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая. Мне было приятно тут выступать. В конце мне все хлопали, и это придавало сил.
После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. Я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления. В любом случае, это новый опыт", — цитирует Загитову ТАСС.
Победу на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии российская фигуристка Алёна Косторная.
Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова — третья
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