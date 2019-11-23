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Российские фигуристки выиграли все шесть этапов Гран-при в сезоне-2019/20

Российские фигуристки выиграли все шесть этапов Гран-при в сезоне-2019/20
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристки стали победительницами на всех пяти этапах серии Гран-при в сезоне-2019/20. Заключительные соревнования прошли в Японии. Победу одержала Алёна Косторная. Она лидировала после короткой программы и подтвердила своё преимущество после произвольной. Обладательницей бронзовой награды стала ещё одна россиянка — Алина Загитова (217,99).

Косторная также была лучшей во Франции. Кроме того, победу на этапах Гран-при в США и Китае одержала Анна Щербакова. Ещё два первых места на счету Александры Трусовой. Она побеждала на этапах в Канаде и России. Все три спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Этап в Японии стал последним. Теперь лучшие фигуристки выступят в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова — третья
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