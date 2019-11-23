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Стали известны все финалистки Гран-при в женском одиночном катании

Стали известны все финалистки Гран-при в женском одиночном катании
Другие / Фигурное катание 0

В Японии завершился турнир по фигурному катанию NHK Trophy, который прошёл в Саппоро. По итогам соревнований определились все участницы финала Гран-при в женском одиночном катании.

На этапе в Японии победу одержала 16-летняя россиянка Алёна Косторная. Она заняла первое место и на турнире во Франции. Косторная отобралась в финал Гран-при. Это удалось и другим россиянкам — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алине Загитовой, а также японке Рике Кихире и представительнице США Брэди Теннел.

Финал Гран-при состоится в Турине, Италия, с 5 по 8 декабря. В 2018 году соревнования впервые в карьере выиграла Кихира.

Напомним, Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе.

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