Стали известны все финалистки Гран-при в женском одиночном катании
В Японии завершился турнир по фигурному катанию NHK Trophy, который прошёл в Саппоро. По итогам соревнований определились все участницы финала Гран-при в женском одиночном катании.
На этапе в Японии победу одержала 16-летняя россиянка Алёна Косторная. Она заняла первое место и на турнире во Франции. Косторная отобралась в финал Гран-при. Это удалось и другим россиянкам — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алине Загитовой, а также японке Рике Кихире и представительнице США Брэди Теннел.
Финал Гран-при состоится в Турине, Италия, с 5 по 8 декабря. В 2018 году соревнования впервые в карьере выиграла Кихира.
Напомним, Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Российские фигуристки выиграли все шесть этапов Гран-при в сезоне-2019/20
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