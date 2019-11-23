«Она крадёт сердца». Международная федерация — о прокате Загитовой

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) эмоционально отреагировала на прокат олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в произвольной программе на Гран-при Японии.
Россиянка была лишь четвёртой после первого соревновательного дня. В короткой программе она упала. Но смогла собраться и показала блестящее выступление в заключительном прокате.
«Эта улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадёт сердца!» — написала пресс-служба ISU в «Твиттере».
Видео проката Алины Загитовой доступно на сайте Первого канала.
Победу на Гран-при Японии одержала россиянка Алёна Косторная. Второй стала хозяйка соревнований Рика Кихира. У Загитовой — бронза. Софья Самодурова заняла шестое место.
Этап в Японии — последний, и теперь лучшие фигуристки выступят в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
- 23 ноября 2019
-
13:58
-
13:58
-
13:48
-
13:31
-
13:26
-
12:57
-
12:56
-
12:43
-
12:30
-
12:11
-
12:08
-
11:41
-
11:26
-
10:55
-
10:47
-
10:38
-
10:05
-
09:52
-
09:19
-
09:05
-
08:55
-
07:22
-
01:51
-
00:59
-
00:54
-
00:32
-
00:13
- 22 ноября 2019
-
23:55
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
22:18
-
22:02
-
21:45
-
21:25