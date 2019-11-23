«Она крадёт сердца». Международная федерация — о прокате Загитовой

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) эмоционально отреагировала на прокат олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в произвольной программе на Гран-при Японии.

Россиянка была лишь четвёртой после первого соревновательного дня. В короткой программе она упала. Но смогла собраться и показала блестящее выступление в заключительном прокате.

«Эта улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадёт сердца!» — написала пресс-служба ISU в «Твиттере».

Видео проката Алины Загитовой доступно на сайте Первого канала.



Победу на Гран-при Японии одержала россиянка Алёна Косторная. Второй стала хозяйка соревнований Рика Кихира. У Загитовой — бронза. Софья Самодурова заняла шестое место.



Этап в Японии — последний, и теперь лучшие фигуристки выступят в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.