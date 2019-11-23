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Косторная: буду работать над четверными

Косторная: буду работать над четверными
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлениями от победы на этапе в Японии, которая позволила ей пробиться в финал Гран-при.

«Смогла выполнить программы довольно чисто, чему рада. Но можно и лучше, конечно. Надеюсь, в следующий раз короткая программа будет ещё лучше выполнена, произвольную также доведу до максимума, тогда и смогу побить рекорд Саши Трусовой. В целом прокат был не худшим. Так что я довольна. Но надо работать.

Четверные — большая ответственность, пока надо совладать с акселями. Но с тренером мы обсуждали это, будем работать над четверными", — приводит слова Косторной РИА «Новости».

Финал Гран-при пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. В 2018 году соревнования впервые в карьере выиграла японка Рика Кихира.

Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова — третья
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