Косторная: буду работать над четверными
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлениями от победы на этапе в Японии, которая позволила ей пробиться в финал Гран-при.
«Смогла выполнить программы довольно чисто, чему рада. Но можно и лучше, конечно. Надеюсь, в следующий раз короткая программа будет ещё лучше выполнена, произвольную также доведу до максимума, тогда и смогу побить рекорд Саши Трусовой. В целом прокат был не худшим. Так что я довольна. Но надо работать.
Четверные — большая ответственность, пока надо совладать с акселями. Но с тренером мы обсуждали это, будем работать над четверными", — приводит слова Косторной РИА «Новости».
Финал Гран-при пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. В 2018 году соревнования впервые в карьере выиграла японка Рика Кихира.
Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова — третья
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