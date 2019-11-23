Косторная показала второй результат в истории фигурного катания

Россиянка Алёна Косторная, которая одержала победу на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии, по сумме короткой и произвольной программ показала второй результат в истории фигурного катания. За два проката она получила от судей оценку 240,00 балла.

Мировой рекорд в настоящее время принадлежит другой российской спортсменке Александре Трусовой. На этапе Гран-при в Канаде она получила от судей суммарную оценку 241,02 балла. Предыдущее достижение также принадлежало Трусовой. Она установила его на соревнованиях в Братиславе — 238,69 балла.

Трусова и Косторная выиграли по два этапа Гран-при в нынешнем сезоне. Александра побеждала в Канаде и России. Алёна была первой в Японии и Франции.



Этап в Японии стал последним. Теперь лучшие фигуристки выступят в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.