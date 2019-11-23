Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин на заседании президиума организации подал заявление об уходе в отставку.
«Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Сейчас президиум выбирает исполняющего обязанности. Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник, в среду — в Минспорте», — приводит слова Шляхтин «Р-Спорт».
Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА, включая Шляхтина, покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.
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