Чемпионский прокат Косторной на этапе Гран-при Японии. Видео
Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу на этапе Гран-при Японии. За короткую и произвольную программы 16-летняя спортсменка в сумме получила от судей 240,00 балла.
Этот успех позволил Косторной отобраться в финал Гран-при. Это удалось и другим россиянкам — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алине Загитовой.
Финал Гран-при состоится в Турине, Италия, с 5 по 8 декабря. В 2018 году соревнования впервые в карьере выиграла японка Рика Кихира.
Напомним, в Японии Косторная по сумме короткой и произвольной программ показала второй результат в истории фигурного катания. Мировой рекорд в настоящее время принадлежит другой российской спортсменке — Александре Трусовой (241,02 балла).
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
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