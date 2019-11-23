Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности главы ВФЛА

Президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко стала временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Решение было принято на заседании президиума ВФЛА в субботу, 23 ноября.

Ранее Дмитрий Шляхтин, избранный главой организации в январе 2016 года, написал заявление об отставке.

«Большинством голосов меня избрали и.о. президента федерации. Президиум был долгим, решали много вопросов, были приняты определённые шаги по дальнейшим нашим действиям. Впереди нас ждёт ещё конференция федерации», — цитирует Тарасенко РИА «Новости».

Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.