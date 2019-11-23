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Ягудин похвалил Косторную, Загитову и Самодурову после выступления в Японии

Ягудин похвалил Косторную, Загитову и Самодурову после выступления в Японии
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил российских фигуристок Алёну Косторную и Алину Загитову с успешным выступлением на этапе Гран-при Японии.

Косторная одержала победу, Загитова заняла третье место. Россиянка Софья Самодурова стала шестой.

«А я говорил: надо забыть короткую программу. С новыми силами — на новые высоты, и всё будет хорошо. Молодец, Алинка! Ура, Алёнка! Красава! Самодурова — молодец, Загитова — умничка. Молодцы!» — сказал Ягудин на видео, опубликованном в сториз в «Инстаграме».

Косторная, Загитова, а также россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова вышли в финал Гран-при. Турнир состоится в Турине, Италия, с 5 по 8 декабря. В 2018 году соревнования впервые в карьере выиграла японка Рика Кихира.

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