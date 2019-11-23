Фигурист Воронов занял четвёртое место на Гран-при Японии, победу одержал Ханю

На Гран-при Японии по фигурному катанию завершились соревнования у мужчин. Первое место занял японец Юдзуру Ханю, набрав 305,05 балла.

Вторым стал француз Кевин Аймо (250,02). Тройку призёров замкнул Роман Садовский из Канады (247,50).

Лучшим среди российских фигуристов стал Сергей Воронов, который показал четвёртый результат (239,05).

Россияне Макар Игнатов (222,45) и Антон Шулепов (218,38) заняли седьмое и восьмое место соответственно.



Гран-при по фигурному катанию. Саппоро, Япония

Мужчины. Итоговое положение

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 305,05

2. Кевин Аймо (Франция) — 250,02

3. Роман Садовский (Канада) — 247,50

4. Сергей Воронов (Россия) — 239,05

5. Джейсон Браун (США) — 231,27

6. Сота Ямамото (Япония) — 226,27

7. Макар Игнатов (Россия) — 222,45

8. Антон Шулепов (Россия) — 218,38

9. Коширо Шимада (Япония) — 213,65

10. Томоки Хиваташи (США) — 207,30.