Россиянка Иванова победила на первом этапе Кубка мира по санному спорту

Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место на этапе Кубка мира по санному спорту. Соревнования проходят в Инсбруке (Австрия).

Результат 28-летней россиянки — 1 минута 21,304 секунды. Серебро завоевала представительница США Саммер Бритчер (+0,110). Третьими стали немки Джессика Тибль и Юлия Таубиц (обе — +0,164).

Россиянка Екатерина Катникова заняла 5-е место (+0,193), Виктория Демченко — 12-е (+0,336), Екатерина Батурина — 16-е (+0,494).



Иванова — серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи в эстафете, обладательница золотой награды чемпионата мира в эстафете и пяти золотых медалей европейского первенства.

Следующий этап Кубка мира состоится в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) с 30 ноября по 1 декабря.