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Россиянка Иванова победила на первом этапе Кубка мира по санному спорту

Россиянка Иванова победила на первом этапе Кубка мира по санному спорту
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место на этапе Кубка мира по санному спорту. Соревнования проходят в Инсбруке (Австрия).

Результат 28-летней россиянки — 1 минута 21,304 секунды. Серебро завоевала представительница США Саммер Бритчер (+0,110). Третьими стали немки Джессика Тибль и Юлия Таубиц (обе — +0,164).

Россиянка Екатерина Катникова заняла 5-е место (+0,193), Виктория Демченко — 12-е (+0,336), Екатерина Батурина — 16-е (+0,494).

Иванова — серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи в эстафете, обладательница золотой награды чемпионата мира в эстафете и пяти золотых медалей европейского первенства.

Следующий этап Кубка мира состоится в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) с 30 ноября по 1 декабря.

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