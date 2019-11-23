Ласицкене: операция по ликвидации российской лёгкой атлетики почти завершена

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко должна покинуть организацию вслед за предыдущим руководителем Дмитрием Шляхтиным.
«Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко — ставленница Шляхтина, и она должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской лёгкой атлетики практически завершена», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
- 23 ноября 2019
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