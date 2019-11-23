Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ласицкене: операция по ликвидации российской лёгкой атлетики почти завершена

Ласицкене: операция по ликвидации российской лёгкой атлетики почти завершена
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко должна покинуть организацию вслед за предыдущим руководителем Дмитрием Шляхтиным.

«Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко — ставленница Шляхтина, и она должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской лёгкой атлетики практически завершена», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности главы ВФЛА
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики подал в отставку
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019