Определились финалисты Гран-при в мужском одиночном катании
По итогам Гран-при Японии стал известны все участники финала серии в мужском одиночном катании.
В Турине выступят японец Юдзуру Ханю, американец Нейтан Чен, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, Кевин Эймоз из Франции и представитель Китая Боян Цзинь.
Финал Гран-при состоится в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
Ранее определились участники финала в женском одиночном катании. В Турин отправятся сразу четыре россиянки — Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также в финале Гран-при выступят представительница Японии Рика Кихира и американка Брэди Теннел.
Напомним, Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Стали известны все финалистки Гран-при в женском одиночном катании
- 23 ноября 2019
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