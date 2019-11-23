Определились финалисты Гран-при в мужском одиночном катании

По итогам Гран-при Японии стал известны все участники финала серии в мужском одиночном катании.

В Турине выступят японец Юдзуру Ханю, американец Нейтан Чен, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, Кевин Эймоз из Франции и представитель Китая Боян Цзинь.

Финал Гран-при состоится в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Ранее определились участники финала в женском одиночном катании. В Турин отправятся сразу четыре россиянки — Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также в финале Гран-при выступят представительница Японии Рика Кихира и американка Брэди Теннел.

Напомним, Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе.