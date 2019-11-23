Свищёв: обновлённое РУСАДА не имеет ничего общего с прежними допинг-скандалами

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил мнение, что обновлённое Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не несёт ответственности за старые допинговые скандалы и не должно быть лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу (ВАДА).

Сегодня, 23 ноября, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Считаю, от РУСАДА они должны отстать. Это обновлённое агентство, не имеющее ничего общего с теми скандалами, которые были до них. Никакого отношения к Московской лаборатории они тоже не имели. Поэтому очень странно, что сначала говорят, что РУСАДА соответствует всем требованиям и это одна из передовых организаций в системе ВАДА, а потом пытаются лишить агентство аккредитации.

Не могу понять, стоят ли чего-то слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который сказал, что мы перевернём страницу истории и тех проблем, которые были, и начнём всё по-новому. Мы чётко понимаем, что мы приверженцы чистого спорта, проблемы должны уйти в прошлое и надо начать с чистого листа. Все наши ведомства готовы сотрудничать, а сейчас попросту создаётся истерия вокруг потенциального решения", — цитирует Свищёва ТАСС.

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