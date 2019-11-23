Никоноров — об игре с Сенегалом на ЧМ: спасли такой матч

Нападающий сборной России Борис Никоноров прокомментировал победу национальной команды на чемпионате мира по пляжному футболу с командой Сенегала. Уже в стартовом матче форвард забил дважды, причём второй гол — победный: при счёте 7:7 за две минуты до окончания матча. Россия выиграла — 8:7.

«Мы выиграли у Сенегала, и это главное. Есть три очка – важнейшие, особенно учитывая, как развивался матч. За 2:30 до конца мы проигрывали – 6:7, и вот за 24 секунды забили два гола и спасли такой матч… Так что самое важное – это победа.

Первый мяч — я видел, что Андрюха Новиков уже почти выпустил мяч за лицевую линию, и понимал: если он успеет прострелить, то на дальнюю штангу мяч просто не пройдёт. Я и рванул на ближнюю, надеясь, что передача пойдёт. И тут немного повезло: после передачи Новикова мяч попал в небольшую кочку и полетел вверх. Просто идеально для удара головой. И мяч ещё летел, а я был уверен, что ударю и будет гол. Нужно было лишь правильно подставить голову.

В случае со вторым голом сразу знал, что Крашенинников отдаст. Во-первых, это Краш, он всегда отдаст. Даже в ситуациях, когда можно и нужно бить, он все равно отдаст передачу. Это его отличает от всех других футболистов в нашей стране. Конечно, я кричал ему, но этот пас под себя, как в мини-футболе, и так читался», — сказал Никоноров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.