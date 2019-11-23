Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что тейпы на спине не свидетельствуют о появлении серьёзных проблем.

На Гран-при Японии 17-летняя спортсменка в сумме за обе программы набрала 217,99 балла и заняла третье место. Во время прокатов на спине фигуристки были замечены тейпы.

«Там ничего серьёзного», — цитирует Загитову РИА «Новости».

Ранее определились участники финала в женском одиночном катании. Помимо Загитовой в Турин отправятся ещё три россиянки — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Также в финале Гран-при выступят представительница Японии Рика Кихира и американка Брэди Теннел.

Напомним, Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе.