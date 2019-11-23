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Исинбаева: понимаю Ласицкене. Пропустить вторую Олимпиаду — неописуемая жесть!

Исинбаева: понимаю Ласицкене. Пропустить вторую Олимпиаду — неописуемая жесть!
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выступила в поддержку трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене и всех молодых российских легкоатлетов, которые из-за ситуации в национальной федерации могут пропустить Игры-2020.

«Узнала об изменениях и отстранении руководства ВФЛА из прессы. Откровенно, думала это шутка, оказалось — реальность. Поможет ли эта мера вывести федерацию лёгкой атлетики из сложившегося кризиса новому руководству ВФЛА за столь короткий период, покажет время. Почему говорю за короткий период, потому что до Олимпиады в Токио осталось чуть больше полугода.

Честно, это всё так надоело! Буквально вчера перечитывала свой пост 2015 года, где открыто обратилась за поддержкой, думала, это поможет моему участию в Олимпийских играх в Рио-2016, но нет, всё оказалось менее оптимистично, чем мне тогда хотелось.

Сегодня читаю пост Марии Ласицкене и полностью её понимаю. Пропустить вторую Олимпиаду подряд — это неописуемая жесть!!! Даже не знаю, как это описать и с чем сравнить… Второй олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт четырёхлетия, — это уж слишком!

То, что в нашей стране честных и чистых спортсменов больше, чем лживых и безответственных, — это факт. Так почему мы до сих пор не может разделить эти две группы спортсменов, честных от лживых? Почему наша молодёжь, таланты и восходящие звёзды должны сидеть дома за раздолбайство и наплевательское отношение к спорту отдельных спортсменов? Кто и когда сможет отделить наших честных спортсменов и дать им все возможности для равноценного выступления на международном уровне, от тех, кому наплевать на себя и на коллег по своей команде…

По-моему, пришло время кардинальных и смелых решений», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

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