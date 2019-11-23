Глейхенгауз поздравил Косторную и Загитову с выходом в финал Гран-при

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, которому накануне было присвоено звание «Заслуженный тренер России», поздравил подопечных — Алёну Косторную и Алину Загитову — с медалями этапа в Японии и выходом в финал Гран-при.
«Завершился шестой этап серии Гран-при NHK Trophy! Золото и бронза — у наших прекрасных девушек! Поздравляю Алёну Косторную и Алину Загитову с медалями и выходом в финал Гран-при! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку.
P.S. Спасибо всем за поздравления с присуждённым мне званием «Заслуженный тренер России», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
Воспитанницы группы Тутберидзе – Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова – выиграли все шесть этапов Гран-при в текущем сезоне и выступят в финале серии.
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