Журова считает провокацией информацию о возможном недопуске России на ОИ-2020

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает провокацией сообщения о том, что РУСАДА вновь лишат соответствия антидопинговому кодексу и российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Надеюсь, что нет. В ВАДА вроде высказывают мнение, что они позитивно отнеслись к тем ответам на вопросы, которые мы прислали. Есть что-то, что не нравится, но это не повод, чтоб нас не пустить на Олимпиаду.

Насколько я знаю, сейчас идут вбросы какие-то, на которые мы реагируем. Это мне не нравится, я хочу всё увидеть своими глазами. Я боюсь, что это легкие провокации, на которые мы все поведёмся",- приводит слова Журовой РИА Новости.

Журова не исключает, что вся история с РУСАДА могла быть инициирована для перехода российских спортсменов в гражданство других стран.

«Я думаю, что один из планов этой кампании, чтобы все начали бежать… Если спортсмены будут уезжать, то они выполнят этот чей-то стратегический план, когда начиналась эта история с допингом», — сказала спортменка.