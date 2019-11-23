Фигуристка Трусова выучила тройной аксель

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова выучила аксель в 3,5 оборота. Видео чистого исполнения прыжка на тренировке выложила на своей странице в «Инстаграме» тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

«Подготовка к финалу Гран-при», — написала Тутберидзе, добавив хештег #такинтереснее

Видео доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Трусова уверенно выигрывает турниры в дебютном сезоне среди взрослых, исполняя четыре четверных прыжка в произвольной программе. Однако, по правилам, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. Александра решила выучить разрешённый тройной аксель, чтобы быть конкурентоспособной не только в произвольной, но и в короткой программе.

Трусовой принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.