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Российские конькобежки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Польше

Российские конькобежки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Польше
Другие / Конькобежный спорт 0

Женская сборная России одержала победу в командной гонке на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Томашове (Польша). Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова опередили сборные Нидерландов и Канады.

На дистанции 1500 м россиянин Денис Юсков стал третьим, уступив голландцам Томасу Кролу и Кьелду Найсу.

На дистанции 500 м у женщин серебро и бронзу завоевали россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. Победила японка Нао Кодаира.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов, Польша
Женщины. Командная гонка

1. Россия – 3.02,765.
2. Нидерланды – 3.02,885.
3. Канада – 3.03,726.

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,775.
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,973.
3. Дарья Качанова (Россия) – 38,084…
5. Ангелина Голикова (Россия) – 38,117.

Мужчины. 1500 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.45,768.
2. Кьелд Найс (Нидерланды) – 1.45,964.
3. Денис Юсков (Россия) – 1.46,288…
15. Сергей Трофимов (Россия) – 1.48,114.

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