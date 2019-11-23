Российские конькобежки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Польше

Женская сборная России одержала победу в командной гонке на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Томашове (Польша). Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова опередили сборные Нидерландов и Канады.

На дистанции 1500 м россиянин Денис Юсков стал третьим, уступив голландцам Томасу Кролу и Кьелду Найсу.

На дистанции 500 м у женщин серебро и бронзу завоевали россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. Победила японка Нао Кодаира.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов, Польша

Женщины. Командная гонка

1. Россия – 3.02,765.

2. Нидерланды – 3.02,885.

3. Канада – 3.03,726.

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,775.

2. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,973.

3. Дарья Качанова (Россия) – 38,084…

5. Ангелина Голикова (Россия) – 38,117.

Мужчины. 1500 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.45,768.

2. Кьелд Найс (Нидерланды) – 1.45,964.

3. Денис Юсков (Россия) – 1.46,288…

15. Сергей Трофимов (Россия) – 1.48,114.