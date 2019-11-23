Российские конькобежки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Польше

Женская сборная России одержала победу в командной гонке на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Томашове (Польша). Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова опередили сборные Нидерландов и Канады.
На дистанции 1500 м россиянин Денис Юсков стал третьим, уступив голландцам Томасу Кролу и Кьелду Найсу.
На дистанции 500 м у женщин серебро и бронзу завоевали россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. Победила японка Нао Кодаира.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Томашов, Польша
Женщины. Командная гонка
1. Россия – 3.02,765.
2. Нидерланды – 3.02,885.
3. Канада – 3.03,726.
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,775.
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,973.
3. Дарья Качанова (Россия) – 38,084…
5. Ангелина Голикова (Россия) – 38,117.
Мужчины. 1500 м
1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.45,768.
2. Кьелд Найс (Нидерланды) – 1.45,964.
3. Денис Юсков (Россия) – 1.46,288…
15. Сергей Трофимов (Россия) – 1.48,114.
- 23 ноября 2019
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