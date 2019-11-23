Навка — о Загитовой: характер и сила воли во всём!

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила восхищение прокатом произвольной программы в исполнении Алины Загитовой на этапе Гран-при в Японии.

«Как же права Татьяна Анатольевна Тарасова! Потрясающий прокат настоящей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, нашей Спящей красавицы! Характер и сила воли во всём!

Она откатала так, что мой маленький ангел, Надюша, так заворожённо смотрит, так серьёзно наблюдает. Кто знает, может быть тоже станет чемпионкой?! Ну, это так, мысли вслух. Время покажет.

А пока аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм и поздравляем с её пока лучшим результатом в этом сезоне!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.

Загитова сыграет главную роль в новогоднем шоу Навки «Спящая красавица».