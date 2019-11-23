Лыжники Мальцев и Непряева выиграли контрольную тренировку в Рованиеми

В Рованиеми (Финляндия) завершился второй день контрольной тренировки у сборной команды России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались на дистанциях 10 и 13 км классическим стилем.

Среди мужчин лучшее время показал Артём Мальцев, на 2,7 секунды опередивший Андрея Ларькова. Третьим стал Андрей Мельниченко. Четвёртым финишировал Сергей Устюгов, отставший от победителя на 21,7 секунды. В шестёрку лучших также вошли Илья Семиков и тренирующийся с россиянами итальянец Федерико Пеллегрино.

У женщин не было равных Наталье Непряевой, которая опередила ближайшую преследовательницу Лидию Дуркину на 1 минуту 16,7 секунды. Третьей финишировала Диана Головань. В шестёрку сильнейших вошли Алиса Жамбалова, Ольга Царёва и Анна Жеребятьева.