Лыжники Мальцев и Непряева выиграли контрольную тренировку в Рованиеми
В Рованиеми (Финляндия) завершился второй день контрольной тренировки у сборной команды России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались на дистанциях 10 и 13 км классическим стилем.
Среди мужчин лучшее время показал Артём Мальцев, на 2,7 секунды опередивший Андрея Ларькова. Третьим стал Андрей Мельниченко. Четвёртым финишировал Сергей Устюгов, отставший от победителя на 21,7 секунды. В шестёрку лучших также вошли Илья Семиков и тренирующийся с россиянами итальянец Федерико Пеллегрино.
У женщин не было равных Наталье Непряевой, которая опередила ближайшую преследовательницу Лидию Дуркину на 1 минуту 16,7 секунды. Третьей финишировала Диана Головань. В шестёрку сильнейших вошли Алиса Жамбалова, Ольга Царёва и Анна Жеребятьева.
- 23 ноября 2019
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