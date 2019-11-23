Радионова: Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой и быть лидером

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 по фигурному катанию Елена Радионова подвела итоги выступления российских фигуристок Алёны Косторной и Алины Загитовой на этапе Гран-при в Японии.
Косторная одержала победу, опередив как в короткой, так и в произвольной программах японку Рику Кихиру. На третью ступень пьедестала почёта по сумме двух программ поднялась Загитова.
«Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой, и она спокойно может быть лидером. Мне она очень импонирует как фигуристка. Она и катается, и прыгает сложные элементы, так что она действительно может быть лидером.
Рика Кихира — одна из немногих, кто может реально бороться с нашими звёздами, потому что она тоже очень компонентная спортсменка. Я видела, что она уже прыгает четверной сальхов, так что нашим девчонкам стоит её опасаться.
Алина Загитова сегодня снова показала свои бойцовские качества. У неё очень классная произвольная программа. В этом году вообще Восток очень удачно у всех получился. Что касается неудачи в короткой, то это бывает, ничего с этим не поделаешь. Из этого всегда нужно выходить, Алина показала, что умеет с этим справляться. Нужно идти только вперёд, у неё это сейчас хорошо получается», — приводит слова Радионовой Sport24.
- 23 ноября 2019
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