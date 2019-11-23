Каспер досрочно покинет пост президента FIS в мае 2020 года

Швейцарец Джанфранко Каспер покинет пост президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) в мае 2020 года, сообщает официальный сайт организации.

75-летний Каспер был переизбран на пост главы FIS в мае 2018 года и должен был исполнять обязанности президента до 2022 года. Однако швейцарец, возглавляющий FIS с 1998 года, намерен покинуть свой пост после 21 года пребывания в должности.

Преемник Каспера, который станет пятым президентом за почти столетнюю историю федерации, будет избран на 52-м Конгрессе FIS в Паттайе (17–23 мая 2020 года). Как отмечается, швейцарец будет руководить организацией до и во время проведения конгресса.

В FIS Каспер работает с 1975 года, когда стал генеральным секретарём организации. В 2008 году он стал почётным членом Международного олимпийского комитета (МОК).