Лыжники Большунов, Устюгов и Непряева выступят на этапе Кубка мира в Руке

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав команды на первый этап Кубка мира.
«Сегодня тренерский штаб сборной определил состав команд (мужчин и женщин) на первый этап Кубка мира в Руке (Куусамо), Финляндия. Женщины: Непряева Н., Жамбалова А., Дуркина Л., Головань Д., Кирпиченко Я., Жеребятьева А., Смирнова Е., Царева О. (победитель Континентального кубка).
Мужчины: Большунов А., Ретивых Г., Устюгов С., Ларьков А., Мельниченко А., Якимушкин И., Мальцев А., Семиков И., Порошкин И. (победитель КК). Через неделю именно эта команда откроет сезон-2019/20 по лыжным гонкам. Всем удачи!» — написала Вяльбе на своей странице в «Инстаграме».
В программе этапа, который пройдёт 29 ноября — 1 декабря, классический спринт, а также гонка классическим стилем и пасьют.
- 23 ноября 2019
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