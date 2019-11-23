Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Украинка, отказавшаяся бороться с Ласицкене, получила награду от World Athletics

Украинка, отказавшаяся бороться с Ласицкене, получила награду от World Athletics
Другие / Лёгкая атлетика 0

Международная ассоциация легкоатлетических федераций назвала обладательницей премии «Восходящая звезда» по итогам сезона-2019 украинку Ярославу Могучих, которая специализируется на прыжках в высоту.

Фото доступно на странице World Athletics в «Твиттере».

В шорт-листе номинанток также присутствовали представительница Ямайки Британи Андерсон (100 м с барьерами), эфиопка Лемле Хаилу (1500 м), Гленда Морехон из Эквадора (спортивная ходьба) и американка Ша'Карри Ричардсон (100 м и 200 м).

На прошедшем в Дохе чемпионате мира – 2019 Могучих завоевала серебряную медаль, уступив только россиянке Марии Ласицкене. При этом Ярослава могла продолжать соревнования за золото на высоте 2,06 м, но отказалась от борьбы после того, как дважды улучшила личный рекорд, который с сентября равняется 2,04 м.

Маша, ты просто космос! Как российская красавица впрыгнула в историю
На чемпионате мира — 2019 в Дохе российская спортсменка выиграла свой третий титул в прыжках в высоту. Такого прежде не делал никто!
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019