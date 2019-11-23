Украинка, отказавшаяся бороться с Ласицкене, получила награду от World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций назвала обладательницей премии «Восходящая звезда» по итогам сезона-2019 украинку Ярославу Могучих, которая специализируется на прыжках в высоту.

Фото доступно на странице World Athletics в «Твиттере».

В шорт-листе номинанток также присутствовали представительница Ямайки Британи Андерсон (100 м с барьерами), эфиопка Лемле Хаилу (1500 м), Гленда Морехон из Эквадора (спортивная ходьба) и американка Ша'Карри Ричардсон (100 м и 200 м).

На прошедшем в Дохе чемпионате мира – 2019 Могучих завоевала серебряную медаль, уступив только россиянке Марии Ласицкене. При этом Ярослава могла продолжать соревнования за золото на высоте 2,06 м, но отказалась от борьбы после того, как дважды улучшила личный рекорд, который с сентября равняется 2,04 м.