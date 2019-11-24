Ягудин: спасибо Воронову, что мой «любимый» Браун не попал в финал Гран-при

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при NHK Trophy.

«Закончился NHK! Алёна Косторная, Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Загитова — спасибо всем! А впереди — Италия, впереди — Турин, впереди — финал Гран-при. Будем держать за всех кулачки.

Р. S. А ещё спасибо огромнейшее Сергею Воронову за то, что мой «любимый» Джейсон Браун не попал в финал, иначе это был бы позор», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Ягудин невзлюбил Брауна за то, что американец не исполняет четверные прыжки и получает при этом высокие оценки за компоненты. Чтобы выйти в финал Гран-при, Джейсону в Японии достаточно было занять четвёртое место, однако американец провалил короткую программу и в итоге стал пятым, уступив Воронову. Эта ситуация подарила путёвку в Турин китайцу Цзин Бояну.