Плющенко обеспокоен судейством в финале Гран-при по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подвёл итоги шести этапов серии Гран-при, по результатам которых представители России завоевали 11 путёвок в финал.

«Поздравляю, все справились — большие молодцы, очень интересная заруба была. Мне кажется, не менее интересное ждёт нас впереди, в финале, могут быть сюрпризики. Мне хочется посмотреть, как будет кататься Косторная, как будут оценивать всех девчонок.

Надеюсь, все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведёт себя барометр со стороны судей. Кто-то делает много четверных, но есть другие свои упущения, кто-то делает аксели. Не все катаются чисто, но все катаются здорово. Будет очень интересный финал", — приводит слова Плющенко ТАСС.

Также десятикратный чемпион России поделился ожиданиями от предстоящего в конце декабря национального первенства.

«Всех нас ждёт очень интересный чемпионат России. Кто попадет на чемпионат Европы? Нас вообще ждет очень интересный сезон. Главное, чтобы все подошли к сезону здоровенькими», — сказал Плющенко.

Финал серии Гран-при пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря. Чемпионат России начнётся 24 декабря.