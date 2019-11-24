Гандболистка Сень: на ЧМ буду играть только для того, чтобы Россия победила

Один из лидеров сборной России по гандболу Анна Сень, завоевавшая олимпийское золото и серебро прошлогоднего чемпионата Европы, рассказала о главных конкурентах России на предстоящем чемпионате мира.
По итогам первенства планеты Россия может досрочно отобраться на Олимпиаду в Токио в двух случаях: если выиграет золото или если победу одержат чемпионки Европы из Франции.
«Будем ли болеть за француженок? Вообще нет. Не знаю, кто у нас в команде так будет делать. Прошлогодний чемпионат Европы был первым турниром, где мы так неудачно сыграли с Францией в финале. Поэтому болеть за неё не буду. И вообще ни за кого, кроме себя. Моя команда — Россия. И буду играть только для того, чтобы мы победили.
Кого считаю главными конкурентами России на ЧМ? Норвегия, Нидерланды, мы и Франция — четыре номинанта на золото. Я так считаю», — приводят слова Сень «Известия».
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