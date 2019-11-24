Кипчоге и Мухаммад — легкоатлеты года по версии World Athletics

Марафонец Элиуд Кипчоге и американская бегунья Дэлила Мухаммад получили престижные награды Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Оба спортсмена были признаны лучшими легкоатлетами 2019 года, сообщается в «твиттере» организации.
29-летняя Мухаммад в уходящем году выиграла две золотые медали чемпионата мира в Дохе (Катар) и обновила мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами.
35-летний Кипчоге выиграл Лондонский марафон, а также стал первым в истории спортсменом, кому удалось пробежать марафонскую дистанции быстрее, чем за два часа. Для кенийца награда World Athletics стала второй в карьере.
Ранее стало известно, что награду «Восходящая звезда» получила украинка, отказавшаяся бороться с Марией Ласицкене на чемпионате мира.
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