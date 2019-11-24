Загитова рассказала о желании попробовать себя в гончарном искусстве
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что хотела бы попробовать себя в гончарном искусстве.
«Не думаю о создании своей линии одежды, её сейчас делают все кому не лень, и мне это не так интересно. Мне интересно гончарное искусство — никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду, это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи», — приводит слова Загитовой ТАСС.
На Гран-при Японии 17-летняя фигуристка в сумме за обе программы набрала 217,99 балла и заняла третье место. Победу на соревнованиях одержала её соотечественница — Алёна Косторная (240,00). Обе спортсменки отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
Читайте также
- 24 ноября 2019
-
09:40
-
09:27
-
00:49
-
00:31
-
00:01
- 23 ноября 2019
-
23:37
-
23:13
-
22:53
-
22:17
-
22:02
-
21:52
-
21:23
-
20:35
-
20:05
-
19:51
-
19:33
-
18:55
-
18:37
-
18:04
-
17:34
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:33
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:44
-
15:30
-
15:04
-
14:51
-
14:30
-
13:58
-
13:58
-
13:48
Партнерский контент