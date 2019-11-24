Загитова рассказала о желании попробовать себя в гончарном искусстве

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что хотела бы попробовать себя в гончарном искусстве.

«Не думаю о создании своей линии одежды, её сейчас делают все кому не лень, и мне это не так интересно. Мне интересно гончарное искусство — никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду, это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи», — приводит слова Загитовой ТАСС.

На Гран-при Японии 17-летняя фигуристка в сумме за обе программы набрала 217,99 балла и заняла третье место. Победу на соревнованиях одержала её соотечественница — Алёна Косторная (240,00). Обе спортсменки отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.