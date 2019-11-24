Чувственное выступление Загитовой на гала-концерте в Японии. Видео
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова представила трогательный показательный номер на гала-концерте заключительного этапа Гран-при NHK Trophy в Саппоро (Япония).
Программа спортсменки посвящена ушедшей из жизни летом 2019 года Людмиле Шалашовой — матери хореографа Даниила Глейхенгауза, также работавшей в группе Этери Тутберидзе.
Видео доступно на сайте Первого канала.
На Гран-при Японии 17-летняя фигуристка в сумме за обе программы набрала 217,99 балла и заняла третье место. Победу на соревнованиях одержала её соотечественница — Алёна Косторная (240,00). Обе спортсменки отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
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