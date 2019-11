Косторная представила японским зрителям стильный показательный номер. Видео

Россиянка Алёна Косторная на гала-шоу третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония) представила зрителям показательный номер, который поставлен на песню Never Tear Us Apart – саундтрек к фильму «50 оттенков свободы».

Косторная одержала победу на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии, по сумме короткой и произвольной программ показав второй результат в истории фигурного катания. За два проката она получила от судей оценку 240,00 балла.

Видео показательного номера Алёны Косторной доступно на официальном сайте Первого канала.



Третье место на соревнования в Саппоро заняла ещё одна россиянка — олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.

Этап в Японии стал последним. Теперь лучшие фигуристки выступят в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.