Радионова: Загитова изменилась, на неё реально приятно смотреть

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова отметила, что Алина Загитова в нынешнем сезоне выглядит более уверенной в себе.
«Мне Алина в этом сезоне очень нравится. Она изменилась, повзрослела, её катание стало более уверенным. Мне кажется, она действительно сейчас катается для себя. В Японии она снова проявила бойцовские качества. На неё реально приятно смотреть.
Произвольная программа очень удачная у Алины, она ей очень идёт, открывает её сильные стороны. Хочется, чтобы в этом сезоне у неё всё сложилось удачно», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».
На Гран-при Японии 17-летняя фигуристка в сумме за обе программы набрала 217,99 балла и заняла третье место. Победу на соревнованиях одержала её соотечественница — Алёна Косторная (240,00). Обе спортсменки отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
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