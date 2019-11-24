Жулин: Косторная и в 16 лет способна овладеть четверным прыжком

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин выразил мнение, что фигуристка Алёна Косторная сможет существенно усложнить программу за счёт четверного прыжка.

«Не скрываю, что мне нравится Алёна Косторная. В Саппоро она показала отличное катание как в короткой программе, так и в произвольной. Если бы не сбой на сольном акселе, Алёна побила бы мировой рекорд Александры Трусовой.

Алёна и в 16 лет способна овладеть четверным прыжком. У неё идёт рост мастерства, техника великолепная. А тренеры подскажут, что и как нужно делать.

Очень надеюсь, в Турине все три призовых места будут нашими, а вот в каком порядке девочки расположатся на пьедестале, предсказать не берусь», — приводит слова Жулина «Подмосковье сегодня».

Косторная одержала победу на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии, по сумме короткой и произвольной программ показав второй результат в истории фигурного катания. За два проката она получила от судей оценку 240,00 балла.