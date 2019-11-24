Авербух: Медведевой и Загитовой нужно отказаться от участия в ледовых шоу

Известный хореограф Илья Авербух выразил мнение, если российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова не хотят проигрывать конкуренцию молодым спортсменкам, им нужно на время отказаться от участия в ледовых шоу и всё следующее межсезонье посвятить усилению своих программ.



«Обе сражаются и показывают очень хорошее, осознанное и зрелое катание. Но дело в том, что для победы им недостаточно их прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц.

Списывать со счетов их абсолютно не стоит, особенно сейчас, когда этап взросления уже пройден. Считаю, они ещё могут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу. Но форма у обеих очень хорошая. Знаю, что Женя уже разучивает сложный элемент. Как только они запрыгают четверные прыжки, соперницам не поздоровится», — приводит слова Авербуха RT.